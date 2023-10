Caso scommesse, Zlatan Ibrahimovic ha commentato la situazione legata a Sandro Tonali, ex Milan e suo ex compagno di squadra

(Daniele Grassini inviato a Trento) – Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai media presenti al Festival dello Sport di Trento. Ecco le dichiarazioni dell’ex Milan sul caso scommesse e in particolare su Sandro Tonali:

TONALI – «Non so la situazione. Ho sentito quello che voi avete detto. Non posso rispondere, non ho parlato con lui. Bisogna capire la situazione, se è malato o meno».

