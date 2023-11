Caso scommesse, il governo Meloni contrasta il gioco illegale con l’intelligenza artificiale: i dettagli del decreto legislativo

Il governo guidato da Giorgia Meloni sta lavorando ad decreto legislativo in contrasto al gioco illegale e al caso scommesse che ha coinvolto anche la Juve con Fagioli. Come? Utilizzando misure informatiche ed eventuali soluzioni di intelligenza artificiale per oscurare i siti non autorizzati e bloccare le transazioni economiche verso soggetti privi di concessione.

E’ quanto svela ItaliaOggi, secondo cui il decreto legislativo passerà in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni.

