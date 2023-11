Stoichkov: «Vlahovic va in paranoia se non segna. Quando tornerà a far gol saranno cavoli amari per gli avversari». Le dichiarazioni

Stoichkov in un’intervista concessa a Tuttosport ha parlato di Vlahovic. Queste le dichiarazioni sul bomber della Juve.

PAROLE – «Lui è un centravanti che ha tutto, a cominciare dalla sua imponente corporatura. Ed è anche stato condizionato da problemi fisici come la pubalgia e la lombalgia. A me pare che non riceva gli stessi palloni di cui beneficiava quand’era a Firenze… Dusan comunque è un balcanico come me: se non segna va in paranoia proprio come succedeva al sottoscritto. La testa mi fondeva… Andavo da Cruijff e gli dicevo: mister, meglio che mi lasci fuori perché sono troppo nervoso… Io sono convinto che quando Vlahovic tornerà a far gol, poi saranno cavoli amari per i difensori avversari…»

