Cuadrado pronto a tornare per Juve Inter: «Sto bene». L’annuncio dell’esterno che ha assistito alla finale tra Sinner e Djokovic

Cuadrado era a Torino per assistere alla finale degli ATP Finals tra Sinner e Djokovic vinta dal serbo in due set. L’esterno dell’Inter, intercettato dai microfoni di, Sportmediaset ha fatto un annuncio sulle sue condizioni in vista della sfida da grande ex contro la Juve. Queste le parole del giocatore che finora si è visto pochissimo in nerazzurro.

L’ANNUNCIO – «Come sto? Sto bene»

