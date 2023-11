Bremer Juve, il rinnovo è vicino: trattativa in fase avanzata. Il punto sul futuro del difensore brasiliano

Il rinnovo di contratto di Bremer con la Juve è sempre più vicino. Come spiegato dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, infatti, la trattativa tra le parti procede ed è in fase avanzata.

Le sensazioni sulla fumata bianca sull’accordo per il prolungamento, insomma, sono positive, con il difensore brasiliano pronto a legare il suo futuro alla Juve fino al 2028.

