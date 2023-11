Spalletti a Sky: «Niente timori, l’Italia può vincere con l’Ucraina. Jorginho? Ha battuto bene il rigore». L’intervista alla vigilia

Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita tra Ucraina e Italia, decisiva per la qualificazione ad Euro 2024.

UCRAINA ITALIA – «E’ una vigilia dove sappiamo cosa ci andiamo a giocare. Molti ti vogliono mettere timore sull’importanza e il traguardo di questa partita inverso rispetto a quel che può succedere. Io penso che le motivazioni vadano sempre oltre il timore. La domanda da porsi è semplice: la posso vincere? Si, e questo annulla tutti i timori che ci sono. E’ soprattutto nelle difficoltà che abbiamo avuto che questi calciatori ci hanno fatto vedere la grande voglia, la grande determinazione e la grande disponibilità a vestire la maglia azzurra».

COSA DEVE AVERE L’ITALIA – Voglia di attaccante e pressare, non perdere mai ordine e equilibrio. Loro hanno un attacco forte, è il reparto più forte che hanno e possono creare problemi ribaltando velocemente».

RIGORE JORGINHO – «L’ha ribattuto perché ha quella personalità lì. L’ha battuto anche bene per come si era mosso il portiere, poi poteva angolarlo di più. Ora abbiamo altre rigoristi, potrebbe metterlo in difficoltà farlo ribattere».

