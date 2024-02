Caso Scommesse, la polemica dei legali di Corona: «Ecco cosa succede quando si tratta di lui». Le parole dell’avvocato Ivano Chiesa

Ivano Chiesa ha parlato alla chiusura dell’inchiesta della Procura di Milano per diffamazione aggravata a carico del suo assistito, Fabrizio Corona, dopo le denunce presentate dall’ex Milan Stephan El Shaarawy, da Nicolò Casale e da Nicola Zalewski sul caso scommesse. Ecco le parole del legale di Corona:

PAROLE – «Quando si tratta di Corona i processi viaggiano come un freccia rossa: quattro mesi per finire le indagini!! Vedremo gli atti e poi ci difenderemo al massimo. Abbiamo la forza e gli elementi per farlo. Come sempre».

