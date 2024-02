Luka Romero Milan: l’Almeria è la peggiore squadra della storia della Liga. Il bilancio dell’argentino in prestito secco in Spagna

Con appena 7 punti in classifica, l’Almeria di Luka Romero, in prestito secco dal Milan, ha superato lo Sporting Gijon stagione 1997-98 ed è diventata la peggiore squadra della storia della Liga.

Il bilancio dell’argentino classe 2004 è di 11 minuti nella sconfitta per 0-3 contro l’Alaves e di 29 minuti nella sconfitta per 1-2 contro il Valencia. Tutta in panchina, invece l’ultima gara pareggiata per 0-0 in casa contro l’Athletic Club di Bilbao.

