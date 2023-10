Nel caso scommesse in cui rientra anche l’ex Milan Tonali è stato fatto anche il nome di Casale della Roma. I legali…

Scelta confermata. Nel caso scommesse in cui rientra anche l’ex Milan Tonali è stato fatto anche il nome di Casale della Roma. I legali del giocatori confermano la scelta di querelare Corona:

IL COMUNICATO – «Nicolò Casale ha sporto querela contro il sig. Corona e gli editori che hanno dato voce alle calunnie di un pluripregiudicato, già condannato per estorsione proprio in danno di calciatori. Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica. Perseguiremo i responsabili in ogni sede finché non sarà ristabilita la verità».

