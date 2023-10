Caso scommesse, Fabrizio Maffei, noto giornalista, ha detto la sua sullo scandalo degli ultimi giorni: le dichiarazioni

Intervistato da RadioRomaSound 90FM, il giornalista Fabrizio Maffei ha parlato così del caso scommesse scoppiato negli ultimi giorni.

CASO SCOMMESSE – «La mia esperienza mi insegna di rimanere cauto nei giudizi. Bisogna guardare i fatti, le carte e le notizie certe già uscite. Vedremo nei prossimi giorni cos’altro uscirà. Fabrizio Corona è un personaggio a noi noto che vive per la notizia e sembra fornito di molte prove. Io dico di non sottovalutare le sue informazione e il suo lavoro. Adesso bisognerà capire in che modo agirà la procura che ha convocato lo stesso Corona in qualità di persona informata sui fatti e non come indagata».

