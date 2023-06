Caso Suarez, parla il Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia: ecco come andò ai tempi dell’esame dell’uruguayano

Gazzetta.it riporta le dichiarazioni del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Maurizio Oliviero, che è tornato a parlare del caso Suarez, “scagionando” di fatto la Juventus.

LE PAROLE – «Né la Juventus né l’università per gli stranieri mi hanno prospettato vantaggi o tornaconti per l’esame di italiano di Suarez. Contattai prima di tutto il dg per sapere se ci fosse un esame di lì a poco, poi avvertì della possibilità la rettrice, Giuliana Grego Bolli, per correttezza istituzionale. Da parte mia nessuna indicazione su chi avrebbe dovuto seguire la pratica. Contattato da Cherubini? Perché tra noi c’è una conoscenza anche perché lui è umbro e, come spesso succede, quando si parla di università a Perugia si pensa a noi, piuttosto che alla Stranieri. Gli spiegai che il nostro ateneo non si occupava di questo tipo di procedure, ma che mi sarei informato. E così feci».

