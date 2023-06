Il giornalista Paolo Paganini risponde alla notizia messa in giro secondo cui la Juve sarebbe su Witsel in caso di addio di Rabiot

Paolo Paganini, esperto di mercato, risponde con un tweet alle voci che vorrebbero la Juve su Witsel al posto di Rabiot.

Buongiorno. Volevo informarvi che non sono io che ho mai detto o scritto che la #Juventus nel caso di mancato rinnovo di #Rabiot acquisterebbe #Witsel o altri. Si tratta di fake news scritte da qualche tapulante da tastiera che si è firmato per me. E la paga. — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 14, 2023

IL MESSAGGIO – «Buongiorno. Volevo informarvi che non sono io che ho mai detto o scritto che la #Juventus nel caso di mancato rinnovo di #Rabiot acquisterebbe #Witsel o altri. Si tratta di fake news scritte da qualche tapulante da tastiera che si è firmato per me. E la paga».

