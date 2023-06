Riccardo Turicchia in uscita dalla Juventus Next Gen: arrivata una richiesta per l’esterno della seconda squadra bianconera

Movimenti anche nella Juventus Next Gen, che nella prossima stagione potrebbe veder ritoccata la sua rosa. A rischio anche alcuni big come Riccardo Turicchia, che potrebbe tentare il salto di una categoria.

Come riportato dal Giornale di Brescia, infatti, l’esterno bianconero sarebbe finito nel mirino della neopromossa FeralpiSalò, in cerca di rinforzi importanti per affrontare il campionato cadetto.

