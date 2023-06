Allegri e Mourinho insieme nel campionato arabo? Offerta consistente presentata anche al tecnico portoghese: la sua risposta

Stando a quanto riferito da Sky Sport, l’Al-Ahli avrebbe avuto modo di incontrare nella giornata di oggi José Mourinho. Dopo l’offerta al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, è stata presentata una proposta anche all’allenatore della Roma.

Il portoghese avrebbe però ribadito la volontà di rimanere in un ambiente con grandi motivazioni di natura sportiva, cosa che non troverebbe in Arabia Saudita. La stessa risposta che sarebbe stata fornita anche dal collega livornese.

