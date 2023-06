Nino Ori, opinionista e tifoso juventino, attacca Gravina dopo le ultime uscite del presidente della Federazione: le sue parole

Nino Ori, opiniosta e tifoso della Juventus, ha così parlato a Radio Bianconera delle ultime uscite di Gravina.

LE PAROLE – «Il capo della FIGC dovrebbe levarsi di torno. Si è dimostrato fuori tempo a anche fuori posto. Ha detto che la questione UEFA-Juve non lo affascina, quindi non gli importa delle sorti della maggiore squadre del suo movimento? E anche da uomo UEFA non gli importa Davvero incredibile».

The post Ori attacca Gravina: «Incredibile quello che ha detto sulla Juventus» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG