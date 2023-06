Barrenechea cuore Juve: il giovane centrocampista argentino emoziona con il suo ricordo sui social – VIDEO

Per Enzo Barrenechea, quella passata, è stata la prima stagione tra i grandi della Juventus, con cui ha avuto modo di fare il proprio esordio in campionato ed in Champions.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Alan Tomas Barrenechea (@enzo_barrenechea8)

E così, l’argentino, ha voluto ricordare su Instagram questa sua prima “vera” annata in bianconero, emozionando tutti con il suo video.

The post Barrenechea cuore Juve: emoziona così con il suo ricordo social – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG