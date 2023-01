La vicenda Zaniolo ha creato un grosso terremoto in casa Roma ed è l’argomento del giorno e non solo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dubbio potrebbe essere risolto subito qualora i giallorossi accettassero l’offerta del Tottenham, che offre un prestito e un riscatto condizionato dall’entrata in Champions. Oppure il Milan che lo vuole per l’estate, ma attenzione al possibile ok di Cardinale che potrebbe cambiare le carte in tavola.

