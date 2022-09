Cassano: «Allegri deve prendere e andare via». Le parole dell’ex calciatore

Antonio Cassano ha parlato su Instagram della situazione Max Allegri e Juventus. Ecco di seguito le parole dell’ex calciatore anche del Milan:

«Ormai è facile sparare sulla Croce Rossa. L’allenatore, l’allenatore, l’allenatore. L’allenatore deve prendere e andare via. Devi cambiare l’allenatore, perché Di Maria non può fare quel gesto, perché anche lui è nervoso poverino. Vlahovic calcia sette volte dalla linea di fondo perché non hanno un’idea di niente, di niente. Nel primo tempo, prima dell’espulsione di Di Maria, stavano facendo grande fatica. Poi c’è l’alibi, è stato espulso… Ma la Juve fa grande fatica. Non posso pensare che, anche con i tanti infortuni che hanno in questo momento qua, non può vincere con il Monza. Non si può, perché è una roba folle. Sta avendo grande difficoltà e per me la cosa migliore per la Juventus è cambiare l’allenatore, perché se non lo cambi diventerà un’agonia».

