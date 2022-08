L’ex fantasista Antonio Cassano non risparmia critiche a Massimiliano Allegri.

L’avvio di campionato della Juventus è stato uno degli argomenti più dibattuti alla BoboTv, ecco le dichiarazioni di Cassano. “Juve? A me dispiace che Adani continui a dire che bisogna dar tempo e fiducia ad Allegri. Il problema è che Allegri è presuntuoso. Tra noi ci capiamo, la sua presunzione la gente non la capisce. Non gliene frega nulla del mondo, gli scivola tutto addosso”.

Massimiliano Allegri

“Lo sfogo non mi stupisce, lui ha tanti amici giornalisti che lo fanno soltanto parlare. Noi andiamo nello specifico: la cosa più grave che ha detto è che ci sono categorie di giocatori. Io avrei ribaltato nello spogliatoio. Quello che ha detto è di una gravità allucinante. La Juventus è inguardabile, non fa 3 passaggi di fila, gioca sempre nei suoi 20 metri, non fa mai pressing”.

