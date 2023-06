Nel corso della Bobo TV, in diretta su Twitch, Antonio Cassano è tornato a parlare così di Juve e di Allegri.

CASSANO – «Rivendica il suo terzo posto, la semifinale di Europa League… Ieri sera faceva le interviste, “sono stanco”, così, perché ha capito che stanno per mandarlo via. Allegri ha fatto un disastro: in campo e a livello comunicativo. Allegri ha fatto schifo, se non lo mandano via è un disastro per la Juve. Negli ultimi due anni hanno speso più di tutti. Se arriva Giuntoli il primo che salta è lui».

