Paolo De Paola, a TMW Radio, si è espresso così sulla Juve di Allegri.

DE PAOLA – «Nella Juventus bisogna aspettare. Non c’è spazio per la speranza, bisogna solo vedere quello che succede. Allegri è stato un vincente, ma le ultime due stagioni sono state fallimentari, non si capisce il perché di un contratto così lungo e ricco. Ora bisogna analizzare tutto al dettaglio, capire cosa si vorrà fare in vista del prossimo campionato. Importante è voltare pagina e sapere cosa si vuol fare, con chiarezza. Anche un anno senza coppe potrebbe essere utile per poter ricominciare come si deve».

The post De Paola stronca Allegri: «È stato un vincente, ma ultime due stagioni fallimentari» appeared first on Juventus News 24.

