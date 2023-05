Cassano: «Allegri ha il culo in faccia! A fine stagione lo manderanno via». Le parole dell’ex attaccante

Su Instagram, Cassano ha analizzato così Atalanta Juve.

CASSANO – «Ho visto una partita e una non partita. L’Atalanta ha fatto la partita dall’inizio alla fine, Allegri c’ha il culo in faccia. In un modo o nell’altro si ritrova secondo. Non si sa come gioca, la Juve gioca male, malissimo. Però va a Bergamo, viene massacrato, due pali, miracoli del portiere e la porta a casa. Io sono convinto che a prescindere dai risultati manderanno via Allegri a fine stagione. Non può andare avanti così».

The post Cassano: «Allegri ha il culo in faccia! Lo manderanno via» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG