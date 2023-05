Serie C 2023/2024, sono già 22 le squadre aventi diritto. C’è ovviamente la Juventus Next Gen, il Monterosi…

In attesa dell’esito dei playoff e playout di Serie C e degli spareggi salvezza in Serie B, si inizia a delineare la Serie C 2023/2024. Sono 22 le squadre già aventi diritto, Juventus Next Gen compresa.

Punto interrogativo sul Monterosi, che dovrà affrontare il playout salvezza se alla Viterbese (attualmente retrocessa in D) dovessero essere restituiti i punti di penalizzazione. Ecco la lista.

Avellino

Catania (promosso dalla Serie D)

Fermana

Fiorenzuola

Giana Erminio (promosso dalla Serie D)

Giugliano

Juventus Next Gen

Legnago (promosso dalla Serie D)

Lumezzane (promosso dalla Serie D)

Monterosi

Olbia

Pineto (promosso dalla Serie D)

Pro Patria

Pro Vercelli

Sestri Levante (promosso dalla Serie D)

Siena

Sorrento (promosso dalla Serie D)

Taranto

Torres

Trento

Turris

Virtus Francavilla

