Marchisio: «La Juve ha bisogno di Pogba. Ci siamo sentiti e…». Rivelazione dell’ex centrocampista

Nell’intervista a margine dell’evento presso Barberino’s a Torino, Claudio Marchisio ha parlato anche dell’ex compagno Paul Pogba, attuale numero 10 della Juve.

POGBA – «Al di là degli infortuni solo lui può sapere come sta. Quest’anno non lo abbiamo mai visto, non si può giudicare. Ha avuto tanti infortuni negli ultimi anni, il futuro dipende da lui, da un determinato equilibrio tra fisico e testa. Ha passato una cosa tremenda come quella del sequestro in famiglia, che è stata veramente dura. Io mi auguro che al di là dei problemi fisici possa trovare un equilibrio importante. Anche nei pochi minuti in cui scende in campo, pur non stando bene fisicamente, la sua qualità si vede subito dai passaggi, dalle giocate. E’ un giocatore da recuperare per il prossimo anno sperando non si fermi più. La Juve ha fatto una campagna acquisti su di lui e Di Maria, ne ha bisogno».

MESSAGGIO A POGBA – «Mi ha mandato un audio pochi minuti fa. Ci siamo sentiti, gli ho fatto i complimenti per la vittoria di Bergamo e soprattutto anche in quei pochi minuti l’ho visto in maniera diversa rispetto alle altre volte. Sta aumentando il suo minutaggio, mi auguro che il suo impiego in questo finale possa essere determinante per lui e per la Juventus. Ho avuto la fortuna di conoscerlo che era un ragazzino e in due allenamenti con Pirlo ci dicevamo “Questo qui è di un altro pianeta”. Ora sta passando un altro aspetto di vita e carriera. Per la persona buona che è Paul gli auguro veramente di trovare un equilibrio più mentale che fisico e che possa essere determinante in questo fine stagione e per il prossimo anno».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MARCHISIO DA BARBERINO’S

The post Marchisio: «La Juve ha bisogno di Pogba. Ci siamo sentiti e…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG