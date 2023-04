Cassano alla Bobo Tv: «Allegri non studia calcio, è rimasto a 30 anni fa». La nuova critica dopo gli ultimi risultati negativi della Juve

Cassano alla Bobo Tv ha mosso una nuova critica ad Allegri dopo gli ultimi risultati negativi della Juve.

CASSANO – «Allegri non può rappresentare Juve in questo momento e in futuro. È rimasto a 30 anni fa, per quel che ha vinto pensa di poter allenare. I 2 anni che è stato a casa andava a pesca, in vacanza, aa destra e sinistra. Il calcio da seguire è altra roba. Tuchel studia, Bielsa studia. De Zerbi non ha allenato per un periodo, ma quando la famiglia dorme studia dalle 1 alle 5 di mattina. Stramaccioni in tv parla di calcio, ama il calcio. Puoi essere meno bravo o più bravo, ma studia. Lui non l’ha mai fatto. Va 2 ore al campo e non gli interessa del calcio».

