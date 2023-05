A BoboTv Antonio Cassano pone l’accento sull’Inter, commentando il passaggio in finale della Champions League

Ecco cosa dice Cassano a proposito dell’Inter, approdata in finale di Champions League contro il Manchester City du Guardiola:

INTER– «Io non salgo sul carro di Simone Inzaghi: per me è da cambiare, in finale di Champions può succedere di tutto e gli faccio i complimenti per il lavoro fatto, ma lo abbino alla squadra forte. L’unica mossa che merita credito è quella di Matteo Darmian al posto di Milan Skriniar, per me non è adatto all’Inter. In campo c’erano sette parametri zero, tutti fanno i complimenti a Beppe Marotta ma qualcuno dicesse che Piero Ausilio sta facendo i miracoli. Il merito di quei sette parametri zero è suo e delle plusvalenze clamorose che ha fatto fare all’Inter. Marotta fa le interviste, ma Ausilio è quello che fa i miracoli; e non lo dico perché è mio amico, se facesse le cose male lo direi. Bisogna essere campioni a comunicare la realtà alla gente e in questo Maldini è superiore a Marotta: con Marotta le interviste finiscono sempre zero a zero»

L’articolo Cassano: «All’Inter è Ausilio quello che fa i miracoli» proviene da Inter News 24.

