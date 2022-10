Antonio Cassano torna ad attaccare Luciano Moggi: pesanti parole da parte dell’ex attaccante verso l’ex dirigente

Antonio Cassano, tramite la Bobo TV, è tornato all’attacco verso Luciano Moggi.

LE PAROLE – «Caro Luciano Moggi, tu hai ridicolizzato la Juventus. Hai ridicolizzato il calcio italiano nel mondo intero e parli ancora. Io vado in giro a testa alta, tu assolutamente no. Tu parli di morale a me su Cristiano Ronaldo? Io ce l’ho, anche tanta. Tu non puoi parlarmi, hai fatto dei disastri. Adesso per 3 o 4 giorni si parlerà di te. Ti ho fatto uscire dall’oltretomba dopo 20 anni, dico che ho fatto bene a rifiutare la tua Juve. La prossima volta pensaci 10 volte prima di fare un tweet del genere. Io posso andare in giro a testa alta, tu ne dubito».

L'articolo Cassano attacca ancora Moggi: «Ti ho fatto uscire dall'oltretomba» proviene da Calcio News 24.

