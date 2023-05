Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato della stagione della Lazio alla Bobo Tv e del possibili nuovi colpi di mercato

Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato della stagione della Lazio alla Bobo Tv.

PAROLE – «Penso che tre pezzi importanti deve farli, più un vice Immobile. Devi prendere assolutamente un mediano basso, perché Marcos Antonio può essere buono però quest’anno la Lazio ha giocato molto con Vecino e Cataldi. Ho l’impressione che non lo vede, è un buon giocatore ma un mediano basso dei prenderlo. Poi devi prendere un esterno d’attacco forte per mille motivi. Zaccagni secondo me quest’anno è andato oltre oltre oltre. Dietro hai Pedro che ha una certa età, dunque devi prendere uno forte. E poi un terzino che sia a destra o a sinistra, perché quest’anno ha avuto tanti problemi a sinistra, dove ha preso Pellegrini, però faceva giocare Marusic/Hysaj. E infine un vice Immobile, che può essere un Morata, Arnautovic, Sanabria».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG