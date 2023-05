Una doppietta del Toro basta ai nerazzurri per vincere la Coppa Italia.

Avvio shock per l’Inter che al 3’ è già in svantaggio per il goal di Nico Gonzalez. I viola pressano alto uomo su uomo e la squadra di Inzaghi sembra in palese difficoltà ma alla mezz’ora il capitano suona la sveglia. Lautaro pareggia al 29’ con un diagonale di precisione ed al 37’ fa doppietta con una magnifica sforbiciata; 2-1 per l’Inter alla fine del primo tempo.

esultanza gol Lautaro Martinez

Nel secondo tempo la gara resta molto divertente e piena di occasioni. Lukaku spara centrale con Terracciano che respinge; dall’altra parte Jovic calcia a botta sicura ma Handanovic è super. Dopo 5 minuti di recupero e qualche sofferenza di troppo la gara termina 2-1.

