Cassano consiglia: «Per me l’Inter deve rivoluzionare. Brozovic e Lukaku…». Questo il commento dell’ex attaccante

L’ex attaccante Antonio Cassano alla Bobo TV ha parlato dell’Inter dopo la vittoria contro l’Empoli:

“Lukaku è al 50-60%, ha fatto due grandissimi gol, quello di destro mi ha ricordato Vieri. Non è quello che immaginavamo, non so quanto possa dare ancora. Se l’Inter dovesse vincere la Champions, vorrebbe dire che ha fatto un campionato terribile visto il distacco dal Napoli. Per me l’Inter deve rivoluzionare, risolvendo anche la questione Brozovic che non si capisce se rimarrà o meno”.

