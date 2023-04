Inter, Zhang con la squadra e Inzaghi. Chiaro segnale del presidente nerazzurro in vista dei prossimi match

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la presenza di Steven Zhang al Castellani non va letta soltanto come un segnale di vicinanza, ma anche come un modo per tranquillizzare tutti dall’alto.

A fine gara, poi, ha abbracciato i suoi, Lukaku in primis. Un messaggio forte alla squadra: la proprietà e la dirigenza sono vicine.

L’articolo Inter, Zhang con la squadra e Inzaghi. Chiaro segnale del presidente nerazzurro proviene da Inter News 24.

