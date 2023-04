PSG all’assalto dell’Inter: dopo Skriniar, nel mirino del club parigino c’è anche Brozovic

Il PSG ha già strappato Milan Skriniar all’Inter, che sbarcherà sotto la Tour Eiffel a parametro zero in estate. Ma non è finita qui, perchè nel mirino dei francesi ci sarebbe anche Marcelo Brozovic, con cui ci sono già stati contatti con il suo entourage. A riportarlo è ESPN.

L’articolo PSG all’assalto dell’Inter: dopo Skriniar, adesso nel mirino c’è Brozovic proviene da Inter News 24.

