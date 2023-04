Onana, il Chelsea fa sul serio: intermediari a Milano e pronta l’offerta all’Inter. I dettagli sulla proposta dei Blues

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Chelsea fa sul serio per Onana e intanto in settimana, non escluso già domani prima della semifinale di Coppa, intermediari incaricati dai londinesi entreranno nella sede dell’Inter per spiegare quanto il camerunese piaccia. Anzi, fin dove il Chelsea potrà spingersi per lui.

La novità è che il club inglese, oltre a un assegno, è pronto a mettere sul piatto Kepa. L’Inter rifletterà quindi sul 28enne basco, ma da tempo è entrata nell’ottica di cercare un nuovo guardiano per la porta.

L’articolo Onana, il Chelsea fa sul serio: intermediari a Milano, pronta l’offerta all’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG