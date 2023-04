Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv andando contro a Simone Inzaghi e la sua stagione con l’Inter

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv andando contro a Simone Inzaghi e la sua stagione con l’Inter. Le sue dichiarazioni:

«Inzaghi è inadeguato e io lo dicevo già due mesi fa, secondo me questa idea ce l’ha anche Marotta. Secondo me Conte è già ad Appiano: se Inzaghi non vince la Champions a maggio se ne va a casa e torna Conte. È l’unico che può sistemare la situazione».

L’articolo Cassano contro Inzaghi: «Inadeguato. Con Conte…» proviene da Calcio News 24.

