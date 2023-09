L’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, parla senza tanti giri di parole di Beppe Marotta: criticandolo fortemente

Tramite la Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato dell’Inter criticando ancora una volta Beppe Marotta.

LE PAROLE – «Ormai non vedo più direttori sportivi che capiscono di calcio, penso a Marotta che di calcio non capisce niente. Non conosceva Onana. Sento sempre pensare di ‘miracolo clamoroso di Marotta’, ma io lo conosco e dico che non capisce una minchia. I giocatori che prende all’Inter non li conosce, a me piace gente come Corvino ma anche Ausilio».

L’articolo Cassano contro Marotta: «Non capisce una m*****a di calcio» proviene da Inter News 24.

