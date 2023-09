L’Inter si appresta a cominciare il percorso in Champions: ecco dove vedere il match con la Real Sociedad in tv e live streaming

Archiviato nel migliore dei modi il derby col Milan, ora l’Inter si concentra sulla Champions League e sul primo impegno della stagione, fissato per il 20 settembre alle 21 contro la Real Sociedad. Dove sarà possibile vedere la partita

Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Servirà perciò l’abbonamento al servizio di streaming, visibile su tablet, pc, smartphone e Smart TV, per poter assistere al match. La partita, inoltre, potrà essere vista anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Inter News 24 offrirà, come di consueto, la cronaca live dell’incontro, impreziosita da curiosità e statistiche.

La telecronaca del match è stata affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

L’articolo Real Sociedad-Inter, dove vedere il match in tv e live streaming proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG