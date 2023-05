Cassano: «De Laurentiis visionario? No, gli è andata di culo con Spalletti». L’ex attaccante esalta l’allenatore

Cassano, nel corso della Bobo TV, oltre alla Juve si è espresso così sul Napoli di De Laurentiis.

CASSANO – «Do un voto insufficiente a De Laurentiis. Visionario? No, gli è andata di culo. Ha trovato una squadra che l’allenatore ha fatto giocare in modo straordinario. Si è ritrovato con sei giocatori in meno, non ha fatto un acquisto, ha messo la patata bollente dicendo che poteva vincere lo scudetto. Per 10 anni ha rotto, non poteva dire nulla perché dall’inizio alla fine il Napoli ha viaggiato a vele spedite. Ha dimostrato un ego infinito ieri. La Juve quest’anno ha scelto mille giocatori forti e fa figure di merda».

