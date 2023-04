Antonio Cassano attacca duramente Massimiliano Allegri dopo gli ultimi risultati della Juventus: le sue dichiarazioni

Alla Bobo TV, Antonio Cassano attacca duramente la Juventus di Massimiliano Allegri.

LE PAROLE – «La Juve gioca male, Allegri e il suo staff devono andare via. I suoi ultimi litigi mi fanno capire che Allegri sente puzza di bruciato, a fine stagione avrà il benservito. La Juve non può andare avanti con lui, Allegri fa figure di merda e non può rappresentare un club come questo».

