Cassano: «Dybala non è un fenomeno! Se sei forte la Juve non ti manda via». Le parole dell’ex calciatore

Antonio Cassano ha parlato ai microfoni della Bobo Tv di Paulo Dybala. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«A 29 anni, se sei forte, la Juventus non ti manda via. Le 4-5 big non l’hanno preso in considerazione nemmeno come riserva. L’Inter lo ha parcheggiato, poi ha preso Lukaku e gli ha detto ‘vai a casa’. Con tutto il rispetto, è andato alla Roma per soli 5 milioni annui, quando ne chiedeva 10. Lo dico dai tempi del Palermo: non è un fenomeno»

L’articolo Cassano: «Dybala non è un fenomeno! Se sei forte la Juve non ti manda via» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG