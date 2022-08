Domani sera la sfida tra Atalanta e Milan al Gewiss Stadium per la seconda di campionato. Ecco la lista dei convocati di Gasperini

Domani sera la sfida tra Atalanta e Milan al Gewiss Stadium per la seconda di campionato. Ecco la lista dei convocati di Gasperini: c’è la new-entry Soppy, così come Koopmeiners, Malinovskyi e Demiral. Out Ederson e Zappacosta.

Boga Jeremie (10)

Demiral Meirh (28)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Hateboer Hans (33)

Koopmeiners Teun (7)

Lookman Ademola (11)

Mæhle Joakim (3)

Malinovskyi Ruslan (18)

Muriel Luis (9)

Musso Juan (1)

Okoli Caleb (5)

Pašalić Mario (88)

Rossi Francesco (31)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Soppy Brandon (93)

Sportiello Marco (57)

Toloi Rafael (2)

Zapata Duván (91)

Zortea Nadir (21)

