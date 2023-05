Antonio Cassano ha detto la sua in merito alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City del 10 giugno

Antonio Cassano, ospite su BoboTv, si esprime sulla finale di Champions League del 10 giugno, che vedrà contrapporsi Inter e Manchester City:

FINALE CHAMPIONS- «Io, Bobo, Ventola e Lele, tifiamo Inter tutti e quattro. Il City è meglio, è la squadra più forte del mondo e questo è sotto gli occhi di tutti. Che partita farà l’Inter? Il pallino del gioco lo avrà il City e deciderà che gara fare. L’Inter dovrà ripartire con coraggio, con tre o quattro persone, non dovrà far andare in vantaggio il City. Più la gara va per le lunghe, più i nerazzurri possono giocarsela. Al rigore numero 100 vince l’Inter? Io firmo adesso. Il City è favorito, l’Inter farà una gara attendista. Poi ci sono gli episodi. Incrocio le dita e speriamo bene. Il City ha perso andata e ritorno col Brentford che gioca con la difesa a 3, magari è una casualità, ma ha lo stesso modulo dell’Inter»

