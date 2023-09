Tramite la BoboTV, l’ex attaccante Antonio Cassano è ritornato a parlare dell’Inter di Simone Inzaghi.

«Spero che dopo i due anni fatti non bene Inzaghi abbia imparato la lezione, possono capitare gare così ma non si possono perdere partite facili su carta perché le rivali ti sono dietro, sono arrivate già Milan e Juve. Ho fiducia in lui e nell’Inter spero sia un inciampo».

L’articolo Cassano: «Ho fiducia nell’Inter di Simone Inzaghi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG