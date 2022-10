Cassano: «Il Milan ha avuto vita facile: la Dinamo sembrava una squadra di Serie B». Le parole dell’ex calciatore

Antonio Cassano ha parlato sul suo profilo Instagram sul turno di Champions League delle italiane, tra cui del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Inter e Milan hanno fatto una passeggiata di salute. La Dinamo sembrava una squadra di Serie B, il Viktoria Plzen sembrava addirittura una di Serie C. Non capisco, vero che ci sono gare complicate in Champions, ma non si possono fare queste partite qua. Hanno avuto entrambe vita facile: l’Inter ha avuto anche la fortuna con Lukaku, che è entrato e ha fatto gol. Questo gli dà fiducia per il futuro»

