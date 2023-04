L’ex Inter e Milan Cassano durissimo nel giudizio sui nerazzurri. Le dichiarazioni di Fantantonio su Instagram, il pensiero sul futuro di Inzaghi

Cassano ha commentato così il momento dell’Inter di Inzaghi:

“Ho visto due partite di merda, sia della Juve che dell’Inter. La Juve ha vinto una partita che non meritava, ha giocato malissimo. Il Verona ha avuto 3 occasioni clamorose, di cui 2 nel primo tempo sullo 0-0. Allegri dice ‘Gare sporche’, in realtà sono di merda ma va bene e ora è vicino alla Champions”.

INZAGHI – “Per l’Inter, disastro, disastro. Sta facendo robe allucinanti, con le occasioni create non meritava di perdere ma come idee di gioco, la Fiorentina sapeva cosa fare e come muoversi, l’Inter, io lo dico da tanto tempo, Inzaghi deve essere mandato via, non avrà vita lunga a Milano. Bisogna mandarlo via per fare uno step in più”.

L’articolo Cassano: «Inter e Juventus, due partite di m**da. Inzaghi subito da esonero» proviene da Inter News 24.

