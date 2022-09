L’ex attaccante Antonio Cassano critica addirittura Erling Haaland nonostante questi abbia segnato una tripletta nell’ultima gara giocata.

Non è mai banale Antonio Cassano: l’ex fantasista nel corso dell’ultima diretta su Twitch della BoboTv ha dichiarato a sorpresa che secondo lui Julian Alvarez è meglio dell’ex Borussia Dortmund Erling Haaland.

Josep Guardiola

Ecco le sue dichiarazioni: “Per me Julian Alvarez è molto più forte di Haaland. Haaland farà 90 gol, è fortissimo, è un Lukaku molto più forte ma Alvarez è più giocatore di Haaland, qualitativamente è più forte. Haaland non è speciale, rivedo Adriano dell’Inter in Haaland, ha un po’ la progressione di Vieri“. In realtà il norvegese ad oggi ha impattato a meraviglia in Premier League siglando 9 goal nelle prime 5 presenze in Premier League.

