L’ex fantasista Antonio Cassano si scaglia per l’ennesima volta contro l’attaccante esterno portoghese.

Antonio Cassano a Viva El Futbol ha voluto prendere una posizione forte sulla mancata partecipazione al colino break di Leao e Theo Hernandez. “Leão e Theo Hernández sono il grande problema del Milan. Io conosco Ibrahimović, sono convinto che quando li vedrà gli farà fare una grande figura di m**da per il comportamento indegno che hanno avuto. L’unico leader che vedo è Maignan, ma si fa finta di niente. Hanno sfidato Fonseca e ti fa pensare che ci sia mal umore, del legittimando lo stessa Fonseca. Spero in Fonseca, ma non puoi mettere fuori rosa due giocatori, così pagherà una persona che ha fatto una cosa per me giusta. Theo Hernández per me è un giocatore migliore di Leão. In Italia fa la differenza come terzino”.

Zlatan Ibrahimovic

Il consiglio

“A Leao dico, dimostrami in campo: fai 25 goal, inizia a essere leader, a saper giocare a calcio. Invece di fare il fenomeno e sfidare l’allenatore. Io spero che Ibrahimović gli farà un c**lo come una capanna. Se così non sarà, sarà grave, hanno fatto una cazzata clamorosa. Dovete prendere la multa. La prossima partita in tribuna e cazziatone, poi dimostratemi che siete campioni”.

Le bordate

“Leao lo abbiamo visto anche col Portogallo, fa ca**gare. Gli devo dare 8 milioni di euro? In più stai mettendo in difficoltà a Fonseca, sfidandolo. Usi spesso i social, ma il calcio non è social. Il calcio è altra roba. Tu non fai divertire la gente, la fai ridere. Non sei un fenomeno e non lo sarai mai. Questa è la realtà dei fatti caro Leão. Cerca di dimostrarmi, al momento non hai dimostrato nulla e abbi rispetto per Fonseca chi si sieda in panchina al Milan“.

