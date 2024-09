L’ex allenatore del Lille potrebbe scegliere un tipo di calcio più conservativo in attesa di far passare la tempesta.

Il Milan è partito molto male in campionato e Paulo Fonseca si trova di fronte a una sfida cruciale non solo per il suo futuro alla guida della squadra rossonera, ma anche per il morale e la coesione del gruppo. L’avvio meno che promettente in campionato, segnato da 1 sconfitta e 3 pareggi, solleva interrogativi sulla tenuta tecnica e sulle scelte future.

Sotto esame

2 soli punti raccolti in 3 partite e ben 6 reti subite pongono il tecnico in una posizione delicata, costringendolo a una riflessione profonda sulle strategie da adottare andando avanti. La sosta per le nazionali arriva come un intervallo che offre spazio per analisi e correzioni, nonostante l’assenza dei calciatori impegnati con le rispettive selezioni.

Stefano Pioli

Riflessione e lavoro tattico

Durante la pausa, il focus di Fonseca dovrà inevitabilmente spostarsi sulla definizione di un piano di gioco che possa invertire la rotta negativa. Tuttosport evidenzia la possibilità di un cambio di strategia: il portoghese potrebbe anche contemplare di concedere una maggiore attenzione alla fase difensiva, in contrasto con un approccio più offensivo precedentemente preferito. Se l’ex Lille scegliesse un approccio più difensivo, ripercorrerebbe le orme di Pioli: il parmense 2 anni fa salvò la panchina con la proposizione della difesa a 3 prima di tornare al solito 4-2-3-1 una volta che i suoi si sentivano più sicuri ed in miglior condizione fisica.

Gli impegni che attendono al rientro

Dopo la pausa il Milan affronterà una serie di partite che potrebbero segnare in maniera significativa la stagione. L’impegno in campionato contro il Venezia diventa un banco di prova fondamentale, a cui seguirà il confronto con il Liverpool in ambito europeo e il sempre elettrizzante derby.

