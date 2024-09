L’opinionista Giancarlo Padovan ha detto la sua sul brutto momento che sta attraversando il club rossonero.

Il recente Lazio-Milan, conclusosi con un pareggio per 2-2 continua a far parlare di sé soprattutto per gli sviluppi interni alla squadra milanese. In particolare, le azioni di Rafa Leao e Theo Hernandez durante un cooling break hanno scatenato discussioni e interpretazioni sul loro rapporto con l’allenatore Paulo Fonseca.

Sull’allenatore

Giancarlo Padovan, giornalista di lungo corso, ha condiviso le sue riflessioni su quanto accaduto durante il match a Sky Sport, focalizzandosi sul comportamento dei due giocatori. Secondo Padovan, il Milan sembra voler dare tempo a Fonseca di dimostrare le sue capacità, stabilendo un arco temporale di 7-10 partite prima di trarre conclusioni sul suo operato. Tuttavia, la situazione con Leao e Theo Hernandez non passa inosservata.

Rafael Leao e Theo Hernandez

Il caso Leao-Theo

L’astensione dal partecipare attivamente al dialogo con il tecnico dei due giocatori ha simboleggiato una distanza percepita non solo da chi osserva dal di fuori, ma potenzialmente anche all’interno dello spogliatoio. Theo Hernandez ha successivamente affermato di essere sempre a disposizione del team e dell’allenatore, cercando di placare le acque. Tuttavia, l’episodio ha suscitato dibattiti sulla solidità dello spogliatoio rossonero e sulla gestione del gruppo da parte di Fonseca.

Il futuro di Fonseca

La questione più ampia riguarda il futuro di Paulo Fonseca al timone del Milan. Sebbene un tecnico possa aspirare a creare un ambiente di lavoro in cui le tensioni sono ridotte al minimo, le discrepanze tra il suo approccio e quello dei giocatori possono emergere, mettendo alla prova la sua leadership. L’atteggiamento del Milan, che pare concederà tempo a Fonseca per assestarsi, sarà cruciale nei prossimi incontri. Il modo in cui risolverà queste dinamiche potrebbe definire la sua permanenza al club.

