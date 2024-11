Nuovo capitolo della “saga” Cassano-Leao. Dopo le “scintille” la sorprendente “carezza” a un altro rossonero.

Nel vibrante mondo del calcio italiano, le dichiarazioni di ex giocatori, ora divenuti opinionisti, possono accendere dibattiti accesi e fornire spunti di riflessione non indifferenti. Questa volta è Antonio Cassano, icona calcistica e personaggio sempre pronto a esprimere il suo punto di vista senza filtri, a catalizzare l’attenzione con le sue ultime considerazioni, in particolare su alcuni protagonisti della partita Cagliari-Milan.

Durante il consueto spazio “Viva El Futbol”, trasmesso su piattaforme come Twitch e YouTube assieme a Lele Adani e Nicola Ventola, Cassano ha esposto il suo pensiero, non risparmiando critiche ma anche elogiando taluni giocatori per le loro prestazioni.

Il momento del Milan

Il momento del Milan è senza dubbio oscillante. Dalla grande prestazione del Bernabeu, a quella con molte lacune a Cagliari all’Unipol Domus. La notte di Madrid aveva fatto sperare, forse illudere, i tifosi del Milan che i problemi fossero stati definitivamente superati. Nei fatti non è stato così e la trasferta di Cagliari ha riaperto il dibattito in casa Milan. Ancora un passo indietro, così come evidenziato anche dallo stesso Paulo Fonseca al termine della gara dell’Unipol Domus sarda. Antonio Cassano non ha perso occasione di commentare il momento dei rossoneri, aggiungendo da una parte un nuovo capitolo alla “saga” con Leao, dall’altra per dedicare una carezza sorprendente a un altro rossonero.

Prima l’attacco, poi la carezza

Nel corso della sua analisi, Cassano ha espresso opinioni contrastanti su Rafael Leao, attaccante del Milan che non sembra convincere appieno l’ex calciatore nonostante le ottime prestazioni offerte, come dimostrato nell’ultimo incontro con il Cagliari. “Leao ha fatto un bellissimo gol. Poi come giocatore continua a non piacermi”, ha affermato Cassano, sottolineando come, nonostante il gol segnato, le caratteristiche di gioco dell’attaccante non incontrino il suo favore. Una critica che appare ancor più incisiva se si considera come Cassano abbia apprezzato l’assist offerto da Reijnders a Leao, equiparato a uno “assist alla Modric”. Al di là delle critiche, Cassano sa riconoscere il talento quando lo vede. Oltre a manifestare apprezzamento per l’assist di Reijnders, definito degno di un confronto con la qualità di Luka Modric, e per un passaggio decisivo di Fofana paragonato al tocco di un Fernando Hierro.

Tijjani Reijnders

Il parere su Francesco Camarda

Antonio Cassano ha poi riservato delle considerazioni anche sul talento nascente rossonero Francesco Camarda. In particolare ha affermato di vederlo ancora acerbo, soprattutto per via della sua giovane età. Ha aggiunto inoltre di vederlo lontano dai paragoni con attaccanti del calibro di Karim Benzema o Edin Dzeko, Cassano intravede in Camarda un profilo simile a quello di Filippo Inzaghi, uno specialista dell’area di rigore destinato a lasciare il segno.

