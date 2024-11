Fonseca prepara una mossa a sorpresa contro la Juve. Il rossonero dato per partente potrebbe ritrovare, a sorpresa, la titolarità.

Nel mondo del calcio, la pausa per le nazionali è spesso un momento di riflessione e riorganizzazione per le squadre che vogliono rimettersi in carreggiata o consolidare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Per il Milan, questo periodo non è diverso, soprattutto dopo un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi che hanno lasciato il segno sia in campo nazionale sia in competizioni europee. La squadra, guidata dall’allenatore Paulo Fonseca, si prepara ad affrontare sfide cruciali che potrebbero definire il percorso della stagione.

La questione dell’ultimo pareggio

Il Milan, nonostante una prestazione memorabile a Madrid, non è riuscito a mantenere la stessa intensità nel suo ultimo incontro di campionato, concludendo la partita contro il Cagliari con un pareggio. Questo risultato non solo ha impedito ai rossoneri di guadagnare punti preziosi in vista di Inter e Napoli, entrambe fermate da un pareggio nello scontro diretto, ma ha anche suscitato nuove critiche riguardo la tenuta mentale del gruppo e le decisioni tecniche di Fonseca. Al centro delle polemiche, ancora una volta, Theo Hernandez, protagonista di un altro momento difficile dopo il match contro la Fiorentina.

Da partente a titolare contro la Juve dopo la sosta

Dopo la pausa, il Milan si troverà di fronte a due impegni chiave che potrebbero cambiare le sorti della squadra in questa stagione: lo scontro diretto in campionato con la Juventus e la partita di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Per queste sfide, Fonseca ha già delineato le sue scelte, pensando a come meglio organizzare la rosa disponibile. Uno degli aspetti su cui Fonseca sembra voler concentrarsi è la difesa, con specifico riferimento alla posizione di terzino destro. Davide Calabria, capitano della squadra, si appresta a recuperare il suo ruolo dopo un periodo di assenza dovuto a infortunio. Questo significa che, nelle prossime partite, vedremo un alternarsi tra lui ed Emerson Royal, che ha finora compensato l’assenza di Calabria. Nel match di rientro contro la Juventus, è probabile che Calabria parta titolare, segnando il suo ritorno in campo con la fascia da capitano al braccio.

Davide Calabria

Con lo Slovan Bratislava invece…

Per la sfida europea contro lo Slovan Bratislava, invece, Fonseca potrebbe optare per dare spazio a Emerson, mantenendo così una rotazione che garantisca freschezza e solidità alla difesa. L’attenzione ai dettagli e la gestione oculata della squadra saranno fondamentali per Paulo Fonseca nelle prossime settimane. Con sfide importanti all’orizzonte, la capacità dell’allenatore di guidare il Milan attraverso questo periodo critico potrebbe segnare un punto di svolta per la stagione del club milanese. Con il ritorno di giocatori chiave e scelte tattiche mirate, il futuro immediato si preannuncia ricco di aspettative per i tifosi rossoneri.

